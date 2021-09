Desaparición de Gabby Petito: Viajaba con su novio y él volvió solo a casa

"Gabby Petito is missing": La desaparición de joven durante viaje por EE.UU. está causando conmoción en el mundo.

MIAMI..- La Policía de North Port, en el oeste de Florida, y agentes del FBI buscan este sábado a Brian Laundrie, cuyo paradero se desconoce desde comienzos de semana. El joven es novio de Gabrielle Petito, de 22 años y desaparecida desde fines de agosto mientras la pareja hacía un viaje en furgoneta por el país.

La familia de Laundrie, quien días atrás fue considerado "persona de interés" en el caso de la desaparición de su novia, citó a la Policía local en su domicilio la noche del viernes para dar a conocer que no tenían noticias del joven de 23 años desde el día martes.

"We have been trying all week to talk to his family, to talk to Brian, and now they have called us," says North Port, FL PIO Josh Taylor of Gabby Petito's fiancé.



"We have gone to the home and they are saying that now they have not seen their son... it is another twist."