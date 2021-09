Descarrila un tren de pasajeros en Montana: hay tres muertos

WASHINGTON.- Al menos tres muertos se reportan en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el estado de Montana (noroeste de EE.UU.). También hay numerosos heridos, informaron hoy las autoridades locales.

El tren de la compañía Amtrak, que realizaba la ruta entre Chicago (Illinois) y Seattle (estado de Washington), llevaba aproximadamente 150 pasajeros y 13 empleados.

Las primeras imágenes de los medios locales muestran a varios vagones del tren volcados en la línea férrea.

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people, according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl