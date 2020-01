Descubren a terapeuta agrediendo a paciente con discapacidad

BUENOS AIRES.- En la localidad Navarro de Buenos Aires un hombre fue denunciado por maltratar a su paciente, generando el repudio de todos los vecinos.

Maxi tiene 30 años y todos los días quedaba bajo los cuidados de Federico, su terapeuta, quien aprovechaba los momentos en que nadie se encontraba en la casa para agredirlo física y verbalmente. Las agresiones las pudo registrar en vídeo su hermana adolescente.

El hombre también trabajaba en el hospital y en el hogar de ancianos que depende la municipalidad de Navarro.

La falta de respeto y de empatía que tiene este "Acompañante Terapéutico" no se puede creer. Hoy le tocó a Maxi, pero nos podría haber pasado a cualquiera. Ya se tomaron las medidas correspondientes pero no quería dejar de compartir este video indignante.

La madre de Maxi, habló en un programa de televisión y relató lo que ocurrió: ''Cuando llego a casa, Maxi me dijo ''Mamá tengo una buena noticia. Camila tiene un vídeo para mostrarte, se terminó el calvario'', cuando vi el vídeo lo que hice fue radicar la denuncia''.

Además agregó que anteriormente le había comentado la situación pero no creía que fuera de tal magnitud: ''Maxi me decía que no quería estar con Federico, pero yo tenía confianza ciega de él. Me decía que lo cargaba, pero yo pensaba que le decía cosas para que saliera adelante. Federico y Maxi se conocen de antes del accidente porque ellos salían juntos'' indicó.

De acuerdo a la información indicada por su madre, Maxi tiene una discapacidad motora, pero no cognitiva.- Con información de ABCDiario

