El vídeo con las desgarradoras declaraciones de una niña de origen hispano se ha vuelto viral luego de que sus padres fueron detenidos en las redadas de Mississipppi. La pequeña, entre lágrimas, pide la libertad para sus padres: “Necesito a mi papá… no es un criminal”.

“Gobierno, por favor [usa] tu corazón. Dejen que mis padres y todos los demás sean libres. Por favor, no dejen a los niños llorando ”, dice Magdalena Gómez Grigorio, de 11 años, en el vídeo de un canal de noticias.

Little girl sobs for her father after he was taken during the Mississippi ICE raids. She pleads for him to be let go: "I need my dad." https://t.co/XUQAftIVXF pic.twitter.com/68rru8iVvv