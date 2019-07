Despiden a caricaturista tras publicar una polémica viñeta de Donald Trump

El caricaturista Michael de Adder denunció; a través de Twitter, que la empresa Brunswick News decidió despedirlo después de que publicara una viñeta de Donald Trump.

En el dibujo, Trump aparece en un carrito de golf junto a los cuerpos de Óscar y Valeria Martínez, el padre y la pequeña salvadoreños que se ahogaron la semana pasada intentando cruzar el río Bravo. En la imagen, el mandatario estadounidense pregunta: “¿Les importa si sigo jugando?”

La imagen de Óscar y su pequeña dio la vuelta al mundo, al reflejar la desesperación de los migrantes en su intento por alcanzar el sueño americano. La viñeta de De Adder, de nacionalidad canadiense, fue una nueva sacudida para las redes sociales.

No obstante, el caricaturista dijo que la empresa Brunswick News, para la cual trabajó 17 años, decidió prescindir de sus servicios después de presentar la imagen.

La empresa negó las acusaciones y aclaró que en realidad la medida fue pensada mucho antes de que saliera a la luz la viñeta y que, en realidad, su despido tenía lugar por la recontratación de otro dibujante. También señaló que la imagen no fue propuesta por el viñetista para su medio.

