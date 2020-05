Despiden a mujer que fingió ser amenazada por un "afroamericano"

El lunes pasado, el vídeo de una mujer llamando a la policía pidiendo auxilio por presuntamente ser amenazada por "un hombre afroamericano", se volvió viral debido a la indignación que causó, puesto que el hombre explicó que simplemente le pidió a la mujer atar a su perro en un lugar donde se prohíbe que el animal esté suelto.

Trascendió que la mujer, identificada como Amy C., fue despedida de su empresa, luego de este episodio considerado como racista.

La empresa para la que trabaja la mujer, Franklin Templeton, anunció en un primer momento que había suspendido temporalmente a su trabajadora mientras investigaba lo ocurrido y este martes informó de su despido.

In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5