Después de 10 años vuelve a caer nieve en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Por primera vez en una década vuelve a caer nieve en Las Vegas, siendo más fuerte en toda la zona metropolitana.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo que los 1,3 centímetros (media pulgada) de nieve que se acumuló el miércoles fue la primera cantidad cuantificable de nieve en un 20 de febrero desde que se comenzó a guardar registros en 1937.







Foto: AP

Meteorólogos dijeron que para el viernes se podrían acumular 7 centímetros (3 pulgadas) de nieve en las afueras del sur y oeste de la ciudad, pero la lluvia podría reducir la acumulación.

Las escuelas permanecieron abiertas en Las Vegas y la Patrulla de Caminos de Nevada dijo que había nieve y hielo en algunas áreas pero que todas las autopistas estaban abiertas.

Usuarios de las redes sociales publicaron vídeos donde se puede ver a sus mascotas confundidas por lo que ocurría.

It’s snowing in Vegas so here’s my dog in snow for the first time ft. My moms narration pic.twitter.com/xEvLoyIDi8 — Colé 🇲🇽 (@cole_sgva) 21 de febrero de 2019