En Times Square este 2020 se recibirá el año nuevo con un evento virtual y no como tradicionalmente se realizaba.

NUEVA YORK.— Este año, la multitudinaria celebración de llegada del nuevo año en Times Square será virtual, esto con la finalidad de seguir las reglas impuestas para evitar la propagación de coronavirus.

La pandemia ha cambiado las reglas de esa celebración pero no la impedirá, aseguró la Alianza de Times Square, que organiza el evento.

One thing that will never change is the ticking of time and the arrival of a New Year. On December 31st, the Ball will drop in Times Square.



Times Square New Year's Eve 2021 is happening visually, virtually, safely. Stay tuned. pic.twitter.com/5CE5ROZgTF