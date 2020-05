Detienen a mujer por presunto asesinato de su hijo autista

Miami (EFE).- Patricia Ripley, la madre de un niño de nueve años con autismo que fue hallado sin vida el viernes en Miami, pocas horas después de que ella denunciara su secuestro, fue detenida por su presunta relación con la muerte del pequeño hispano, informaron medios locales.

El caso dio un giro inesperado con la noticia de la detención de la madre de Alejandro Ripley, un niño que no hablaba y al que personas que lo conocieron describieron en declaraciones a la prensa con adjetivos como “feliz” y “dulce.”

Hasta ahora no hay nueva información oficial de la Policía de Miami-Dade ni del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida sobre este caso que ha conmocionado a la opinión pública.

Según canales de televisión como Local 10 y Channel 7, Patricia Ripley, de 45 años, está recluida sin derecho a fianza en la cárcel Turner Guilford Knight Correctional Center y enfrenta acusaciones de asesinato en primer grado e intento premeditado de asesinato.

Miami Dade Police Detectives arrived at TGK with a mother who they say killed her 9 year old autistic son Alejandro Ripley and told investigators that he was abducted near a Home Depot store in Southwest Miami Dade. Patricia Ripley is facing first degree murder charges. pic.twitter.com/lZHqCAyOCg