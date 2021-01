Detienen a ''Q-Shaman'' por su irrupción al Capitolio

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacob Anthony Chansley, también conocido como Jake Angeli; está acusado en un tribunal federal por su participación en los disturbios del Capitolio registrados el miércoles pasado. Se encuentra bajo custodia federal.

Residente de Phoenix, Arizona, está acusado de entrar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal; y de entrada violenta y conducta desordenada en el Capitolio. En redes sociales se hace llamar "Q-Shaman".

"Se alega que Chansley fue identificado como el hombre visto en la cobertura de los medios que ingresó al edificio del Capitolio vestido con cuernos, un tocado de piel de oso, pintura facial roja, blanca y azul, sin camisa y pantalones color canela", se informó en un comunicado.

FBI announces the arrest of Jacob Anthony Chansley, known online as the 'QAnon Shaman' or Jake Angeli.



Charged with 'knowingly entering or remaining in any restricted building or grounds without lawful authority, and with violent entry and disorderly conduct on Capitol grounds.' https://t.co/McCHoiL7QR