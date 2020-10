Detienen a sacerdote que realizó actos indecorosos con dos mujeres

El hombre se grabó teniendo relaciones sexuales con dos mujeres frente al altar de una iglesia.

LUISIANA.— Un sacerdote fue arrestado por el delito de obscenidad luego de ser descubierto protagonizando un trío sexual frente al altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo, ubicada en el poblado de Pearl River, Luisiana.

También se informó que el hombre de 37 años y sus acompañantes habían instalado un equipo de iluminación y un dispositivo para grabar su encuentro. El religioso fue identificado como Travis Clark.

Fueron descubiertos en pleno acto

La detención del ahora exsacerdote y las dos mujeres que lo acompañaban se dio el pasado 30 de septiembre, justo cuando una persona entró a la iglesia a mirar, ya que le parecieron extrañas las luces que salían del lugar a esas horas de la noche.

Al entrar a la iglesia, se encontró con una escena en la que el párroco esta semidesnudo tendiendo relaciones con dos mujeres.

Al percatarse de esta tremenda escena, el testigo llamó a la policía de Pearl River. Las autoridades examinaron la cinta y comprobaron los actos indecorosos que protagonizó el religioso.

New Orleans Priest Travis Clark caught filming himself having sex with two dominatrices on church altar - https://t.co/Ah8nCc0sCd pic.twitter.com/nO7vtkOyGD — Grupily (@grupily) October 9, 2020

En el lugar también se encontraron juguetes sexuales, que habrían sido utilizados en la filmación que se desarrolló en pleno altar.

La policía detuvo a Travis Clark, quien desde 2019 daba sermones en la iglesia de San Pedro y San Pablo. También fueron arrestadas Mindy Dixon (41 años) y Melissa Cheng (23 años).

Mw'isi: muri new orleans umupadiri wo muri kiriziya catorika witwa travis clark yatawe muri yombi arimo gufata video y'urukozasoni nabakinnyi bizi film Mindy Dixon na Melissa Cheng. #RwotGain #rwot follow us for more breaking news pic.twitter.com/0zmT8XLdo9 — Fenegada news (@Fenegadanews) October 9, 2020

La Arquidiócesis de Nueva Orleans anunció el arresto del sacerdote el 1 de octubre, pero hasta ahora se dan a conocer los detalles de por qué la policía lo detuvo.

Podrían ir a la cárcel

Medios locales informaron que los tres arrestados fueron liberados después de que pagar una fianza. La del exsacerdote fue de 25.000 dólares mientras que las mujeres pagaron 7.500 dólares cada una.

Pero la policía informó que su proceso judicial todavía continúa y cada uno podría enfrentar de seis meses a tres años de prisión si son declarados culpables de obscenidad.- Con información de Infobae.

A St. Tammany Parish priest, 37-year-old Rev. Travis Clark, was arrested on obscenity charges September 30th 2020, for allegedly recording himself having sex on the alter of a church with Mindy Dixon and Melissa Cheng! pic.twitter.com/zl1o2x2WIK — The NOLA Tabloid (@thenolatabloid) October 9, 2020

