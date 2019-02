Devastador incendio en una casa en Canadá; fallecen siete niños sirios

CANADÁ.— Siete niños, todos de una familia de refugiados sirios, murieron en la madrugada de este martes en un incendio. Las autoridades lo describieron como: el más letal en la historia reciente de la provincia canadiense de Nueva Escocia.

Se informó que el padre, Ebraheim Barho, lucha por su vida luego de que, al parecer, intentó en vano salvar a sus pequeños, cuyas edades iban de 3 meses a 14 años.

La madre, Kawthar Barho, también estaba hospitalizada con heridas, pero se prevé que sobreviva.

En una entrevista desde el hospital, el imán Wael Haridy, del Centro Comunitario Islámico de Nueva Escocia, dijo que la familia Barho huyó de la guerra civil de Siria

El imán señaló que las autoridades realizaban pruebas de ADN para confirmar las identidades de los niños para después proceder con el tradicional proceso de sepultura islámico.

Las noticias del incendio letal significaron un duro golpe para los canadienses que los patrocinaron.

Horne dijo que la familia llegó a Canadá el 29 de septiembre de 2017, y que los pequeños se llamaban: Ahmad, de 14 años; Rola, de 12; Mohamad, de 9; Ola, de 8; Hala, de 3; Rana, de 2, y Abdullah, quien había nacido en noviembre.

Añadió que la familia era oriunda de Raqqa, Siria, y había vivido en Elmsdale, Nueva Escocia, por más de un año, y que luego se mudó a Halifax para estar más cerca de los servicios de apoyo a refugiados, como la enseñanza de inglés.

La policía dijo que la causa del incendio continuaba bajo investigación.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Halifax, Dave Meldrum, explicó que este fue el incendio más letal que se pueda recordar en la provincia de la costa este de Canadá.

Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau tuiteó:

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019