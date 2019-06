Día del Padre: Primaria prohíbe a madres solteras asistir a los festejos de los papás

Algunas madres presentaron una denuncia

Una escuela primaria en Perú causó revuelo al enviar a sus alumnos a casa con un comunicado en el que prohibía a las madres el ingreso a los festejos del Día del Padre.

En el comunicado, la escuela dejó claro que en caso de no poder asistir el padre de familia éste podría ser reemplazado por alguien del sexo masculino, algo que desató la furia de las madres solteras, quienes aseguran que la nota las discrimina.

Las madres incluso denunciaron que al intentar hablar con la directora ella simplemente contestó que “si las niñas no tienen papá, no podrán entrar al colegio (para los festejos)”.

Una medida injusta

Para las madres se trata de una situación injusta, ya que aseguran que ellas cumplen con ambos roles e incluso “trabajamos más” que algunos padres.

Una de las involucradas expresó que sus pequeñas ya habían preparado sus manualidades para ese día, pues es parte de su calificación; no obstante, se mostró preocupada porque los demás niños entregarían sus regalos a sus padres y “¿mis hijas a quién se lo van a dar si no me dejan entrar?”.

Reacciones encontradas

Algunos usuarios en redes sociales se manifestaron a favor de esta medida e incluso recordaron que las involucradas ya celebraron el Día de la Madre. Otros opinan que la directora intenta proteger también a los pequeños sin padres, dando la opción de no asistir a clase para los festejos.

Yo creo que la situación que fuece una madre nunca va remplar a un padre.

Simplemente te tocó una Madre extraordinaria que se saca la mierda por su(s) hijo(s). Y eso no lo remplaza nadie, eso la hace una mejor mujer y madre.

Por eso ellas no tienen un día, sino tu vida completa. — Karen Jt 🌷 (@Povisita) 13 de junio de 2019

Deberian eliminar el dia de la madre y el padre y enfocarse mas en el dia de la familia pues eso es mas importante para el crecimiento emocional de un niño. — Amita (@vickyemali) 13 de junio de 2019

Un padre que cuida sólo a su hijo, que lave, le cocine y cumpla todos los estereotipos relacionado al rol de madre, nunca será una mamá, siempre será un excelente padre. igual si se trata de una madre, ella nunca será un padre. — Humberto Toro (@betoperu83_toro) 13 de junio de 2019

Debería existir sólo el día de la familia, así van todos. Es triste cuando los niños no tienen padre o madre en la actuación. En muchos casos es mejor no enviar al menor. Y les aseguro que en casa se sentirá más contento. — tvnovias (@Tvnovias) 13 de junio de 2019

Sin embargo, la molestia fue tal que las madres buscaron la ayuda de un medio local para exponer su caso y presentaron su denuncia ante el Ministerio de Educación de Perú, que se limitó a decir que estaba en favor de la integración familiar e invitó a la institución a mantener este principio.

Ante la denuncia de madres solteras que son impedidas de participar en actividades por el Día del Padre, informamos que en el Minedu promovemos la convivencia en la comunidad educativa y rechazamos cualquier práctica que vaya en contra de ese principio en las II. EE. — MineduPerú (@MineduPeru) 13 de junio de 2019

Ante una posible demanda

La Defensoría de Perú incluso “amenazó” a la directora del plantel con una demanda penal de continuar con esta medida.