Diálogo entre Venezuela y EE.UU. no legitima gobierno de Maduro: Juan Guaidó

CARACAS.— El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó reaccionó con cautela al anuncio de las conversaciones entre Washington y funcionarios venezolanos. Además, consideró contradictoria la postura de Nicolás Maduro sobre el gobierno estadounidense.

Guaidó anunció en conferencia de prensa que estaba al tanto de los contactos secretos; pero descartó que esos diálogos representen una legitimación del gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desconoce su reelección.

“No sé qué van hacer ahora con las planillas de ‘No more Trump’”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional; al mofarse de la recolección de firmas que inició la semana pasada el gobierno contra el mandatario estadounidense; en respuesta a las nuevas sanciones.

Indicó que tras los comentarios que realizó la víspera Maduro “lo que queda en evidencia son las contradicciones del régimen”.

Durante una concentración con integrantes de partidos opositores en el este de la capital, Guaidó llamó a la oposición a redoblar la presión en las calles y la convocó a salir el sábado y domingo a todas las barriadas del país.

Un día después de que los presidentes de Estados Unidos y Venezuela confirmaran que hay conversaciones secretas entre sus gobiernos, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense aseguró que lo único que se discute es la salida de Maduro del poder y la celebración de elecciones.

As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people’s resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro’s back are his departure and free and fair elections.