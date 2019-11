Díaz-Canel afirma que EE.UU. actúa con “odio” hacia Cuba

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de actuar con “prepotencia” y “odio”, pero advirtió que sus acciones no rendirán a la isla, en referencia a las sanciones impuestas a la empresa Corporación Panamericana por comprar petróleo a Venezuela.

Another blockade measure: Company sanctioned by the US for buying oil for Cuba. Imperial impotence, arrogance and hatred won't make us surrender.#NoMásBloqueo #SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/gr9mubTV5V