Díaz-Canel felicita a Luis Arce por su "trascendente victoria"

LA HABANA.- El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogó este martes por teléfono con el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, al que felicitó por su "trascendente victoria", en el país que se acercaría nuevamente a la isla con el regreso al poder del Movimiento al Socialismo (MAS).

"Conversé telefónicamente con el compañero Luis Arce Catacora, presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien felicité. Le compartí la alegría de los cubanos por la trascendente victoria que permite al pueblo boliviano recuperar sus conquistas sociales", escribió Díaz-Canel en Twitter.

I spoke on the phone with comrade Luis Arce Catacora, President-elect of the Plurinational State of Bolivia and congratulated him.I conveyed to him Cubans' joy at this tremendous victory that allows Bolivians to recover their social achievements. #SomosCuba pic.twitter.com/54liycqBIk

En otro tuit, el gobernante cubano trasladó una "calurosa felicitación" al expresidente boliviano Evo Morales por su cumpleaños y le congratuló también por la "histórica victoria" de su partido, el MAS, y "su trascendencia para el pueblo boliviano y para nuestra América".

I had a telephone conversation with comrade Evo Morales Ayma whom I congratulated on the historic victory of MAS and its significance for the Bolivian people and our America. I also extended him my warm congratulations on his birthday. #SomosCuba pic.twitter.com/l8tgwk9bu5