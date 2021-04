Dinero público financió vacuna de AstraZeneca, según una investigación

El trabajo que hicieron en conjunto la Universidad de Oxford con la farmaceútica AstraZeneca se habría financiado con fondos públicos, según reveló una investigación.

De acuerdo con la indagación, hecha para conocer el origen del dinero que ayudó a crear la vacuna contra el coronavirus, el financiamiento público es del 97% para la famosa vacuna.

La investigación fue realizada por el diario británico The Guardian que siguió el camino de los fondos para desarrollar este inmunógeno que ayuda a millones de personas en el mundo en la lucha contra el Covid.

El trabajo periodístico halló que son cientos de millones de libras de subvenciones para los científicos a partir del 2000.

Ello contradice a Boris Johnson, primer ministro británico, quien afirmó que el logro de la vacuna fue posible gracias al capitalismo, recordó La Vanguardia.

El periódico español además consideró que la revelación de la investigación de The Guardian abre el debate a la necesidad de liberar las patentes.

