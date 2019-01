Disco de hielo giratorio aparece en un río de EE.UU: vídeo

EE.UU.- Un disco de hielo de 91 metros de diámetro se formó en el río Presumpscot de la ciudad de Westbrook en Maine, Estados Unidos, y sorprendió a los pobladores del lugar y de todo el mundo.

La inusual forma del gigantesco disco de hielo desató la especulación entre los visitantes. “Es como la Tierra desde el espacio”, dijeron algunos, refiriéndose a su forma circular giratoria.

Se cree que el círculo se formó naturalmente en un tramo del río donde la corriente circular provoca un remolino, explicó Tina Radel, funcionaria municipal a cargo de mercadeo y comunicaciones de la ciudad de Westbrook.

Otros compararon el raro fenómeno natural con la Luna y hasta con una nave espacial.

Por su parte, el gobierno de la ciudad de Westbrook publicó un video grabado con un dron que lo muestra desde el aire.

Check out the spinning ice disc on the Presumpscot River in Westbrook! pic.twitter.com/dwHuGMlqK3

Los científicos dicen que los discos de hielo son un fenómeno inusual, pero completamente natural, que se produce cuando un montón de aguanieve se congela en un remolino o un trozo de hielo se desprende de otro y comienza a girar. A medida que gira, golpea las rocas y el agua haciendo que sus bordes tomen forma por la fuerza.

Los patos aprovecharon el disco para dar algunas vueltas.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️🦆 pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW

— Taylor Gleason (@TaylorGWGME) January 15, 2019