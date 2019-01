Discurso anual fue cancelado por Nancy Pelosi, acusa Trump

WASHINGTON..- El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que su discurso anual sobre el Estado de la Unión, previsto para el próximo martes, fue “cancelado”, y acusó a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de no querer “escuchar la verdad”.

El mandatario señaló que esta suspensión “es algo triste” para el país, aunque agregó que tomará alguna “alternativa” al respecto.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019