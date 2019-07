Discuten de tecnologías emergentes

La Inteligencia Artificial, el tema central de un foro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Ipade Business School, MIT Technology Review y Opinno, llevaron al cabo en Ciudad de México, el EmTech Digital Latam 2019, un evento en donde líderes de múltiples industrias se reunieron para discutir sobre tecnologías emergentes y disruptivas.

En la segunda edición que se realiza en el país, el tema central fue el impacto que tiene la Inteligencia Artificial en las industrias de la región y cómo transformará la dinámica de trabajo y producción de las empresas.

Refiriéndose a América Latina, el MIT destacó que las organizaciones de la región son muy entusiastas en cuanto a la adopción de Inteligencia Artificial, con la intención de optimizar y mejorar sus procesos.

A pesar de lo anterior, de acuerdo con un reporte publicado en la revista de la institución, que tomó en consideración múltiples áreas como automoción, manufactura, salud, servicios financieros, gobierno y comunicaciones, 69% de los líderes de negocios aún subestiman la importancia y el valor que los datos y el análisis pueden aportar.

Conozcan o no los alcances, lo cierto es que la Inteligencia Artificial se ha posicionado como una de las tecnologías emergentes que suponen un incremento de productividad y ganancias para gran parte de las empresas en el mundo.

Su importancia es tal que, según la consultora internacional PwC, el PIB mundial crecerá 14% en 2030 como consecuencia de la implementación de esta tecnología, lo que significa un ingreso adicional de 15.7 mil millones de dólares, de los cuales el 42% corresponderá directamente al incremento de la productividad.

Durante los dos días que duró el congreso, expertos de nivel internacional, entre ellos representantes de AWS y Facebook, discutieron temas como el nacimiento de la Inteligencia Artificial, su estado actual, la manera en que está redefiniendo los procesos tradicionales en diversas industrias, así como debates éticos sobre su buen uso.

Si bien el objetivo principal del EmTech Digital LATAM 2019, fue ofrecer información especializada a líderes industriales para transformar sus organizaciones con un modelo mucho más digital y apoyado por los datos; otro de los objetivos fue lograr que, a través de estas conversaciones, se enseñen los conceptos de un mundo que constantemente está cambiando gracias a tecnologías disruptivas como Inteligencia Artificial.

“Una de las razones por las que estos eventos son importantes es para que la gente entienda de qué se tratan este tipo de tecnologías y que no haya temor por un tema que no conocen. Se trata de hacerles ver que la Inteligencia Artificial tiene aplicaciones en casi en todo”, comentó durante una entrevista Gideon Lichfield, Editor en jefe de MIT Technology Review.

El especialista agregó que es importante la difusión de este tipo de innovaciones desde distintos enfoques, no solo desde el aspecto técnico.

“Si bien aprender a programar con el tiempo se volverá fundamental, simplemente con comprender las bases sobre las cuales funcionan las herramientas con las que vivimos hoy en día puede darnos acceso a las discusiones y toma de decisiones del futuro”, afirmó el experto.

Por su parte, Beena Ammanath, fundadora y directora general de Humans for AI, comentó: “se necesita aprender sobre los conceptos básicos de tecnología, pues quieras o no la estás usando, está en tus manos y en tu bolsillo. No es que necesites aprender a cómo programar en los dispositivos, pero sí debes saber cómo es que funcionan, pues al no hacerlo no puedes lograr una participación profunda en temas como privacidad, ética de su uso o la intervención del gobierno en su aprovechamiento. Creo que es muy importante para todos tener acceso a esta información”.

Finalmente, los organizadores de EmTech destacaron que el aprendizaje es uno de los ejes sobre los cuales se realizó el evento, pues la intención es compartir el conocimiento con líderes de la industria para que estos realicen una tarea de difusión hacia sus comunidades cercanas, y no solo de trabajo, sino también en sus vidas cotidianas.

“Mi esperanza es que la gente se vuelva curiosa por aprender. Que los asistentes regresen y compartan lo aprendido con sus equipos en el trabajo y en casa con sus familias pues actualmente estamos más conectados que antes. Las próximas generaciones van a crecer en un mundo donde la Inteligencia Artificial será más común y tendrán que aprender a caminar junto a ella”, finalizó la experta en el tema.

