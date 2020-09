Disney despedirá a 28 mil empleados de sus parques temáticos

NUEVA YORK.- Walt Disney anunció este martes que despedirá a 28,000 trabajadores de sus parques temáticos en Estados Unidos debido a la crisis económica causada por el Covid-19, que obligó al cierre de sus instalaciones recreativas.

Los cortes de personal afectarán al Departamento de Parques Recreativos, Producción y Experiencias, según un comunicado de la empresa, firmado por el presidente de esta sección Josh D'Amaro.

Según la compañía, el 67 % de los trabajadores que perderán su empleo estaban contratados a tiempo parcial. En total, la división de parques e instalaciones de ocio de Walt Disney mantiene ocupadas a más 100,000 personas.

Los parques de Disney se vieron forzados a cerrar esta primavera debido a la expansión del coronavirus, lo que provocó una caída de los ingresos del 91 por ciento durante los primeros tres meses de 2020.

