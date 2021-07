Disney elimina el saludo de "Damas y caballeros" de su show de pirotecnia

Los fuegos artificiales regresaron al Magic Kingdom en el Walt Disney World Resort, en Orlando, la noche del jueves. Sin embargo, la frase de "Damas y caballeros, niños y niñas" fue eliminada del anuncio previo al espectáculo. Un portavoz de Disney confirmó hoy a Newsweek que la línea se eliminó como parte del esfuerzo continuo de la compañía para promover la diversidad en sus parques.

Los fanáticos publicaron clips del nuevo saludo en las redes sociales, que ahora dice: "Buenas noches, soñadores de todas las edades". El nuevo saludo continuará implementándose en todos los parques de la compañía, incluido el Disneyland original en Anaheim, California. En marzo, el nuevo saludo comenzó a usarse antes del espectáculo de fuegos artificiales en el Tokyo Disney Resort.

El miércoles, los empleados de Disney World fueron invitados a una presentación para los "integrantes del elenco" del espectáculo de fuegos artificiales "Happily Ever After" en Magic Kingdom. El espectáculo sigue siendo prácticamente el mismo. Dicha presentación fue el regreso de los fuegos artificiales a Disney, desde que se interrumpieron los espectáculos nocturnos por la pandemia de Covid-19.

Disney removes ”Ladies and Gentlemen, boys and girls” from Happily Ever After pre show announcement.



