PLEASANTVILLE.— Un hombre armado abrió fuego durante un partido de fútbol americano en una escuela secundaria de Nueva Jersey, hiriendo a dos personas y provocando un alboroto cuando los espectadores y los jugadores corrieron desesperadamente en busca de refugio.

Uno de esos heridos el viernes por la noche fue un niño, que fue trasladado por helicóptero a un hospital infantil en Filadelfia “con algunas heridas graves”, informó el fiscal del condado de Atlantic, Damon Tyner.

El otro era un hombre adulto.

Los videos obtenidos por The Associated Press muestran a la gente cayendo al suelo, corriendo desde las gradas y saltando por encima de las cercas de cadenas mientras se escuchan disparos.

Se escuchan por lo menos seis balazos en un video de Jersey Sports Zone, que también muestra a los jugadores detenerse a mitad del juego, mirar las gradas y luego girar y correr.

Breaking: As the shooting happens at the Camden/Pleasantville football game. People running, jumping fences, laying on the ground. @6abc pic.twitter.com/XzViuszadX