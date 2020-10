Muere Dmitriy Stuzhuk, el influencer que negó la existencia del Covid-19

UCRANIA.- En medio de la pandemia de Covid-19 han surgido miles de seguidores de teorías conspirativas que, afirman, no existe la enfermedad. Una de estas personas era el influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, quien murió después de contraer Covid-19 a los 33 años.

Hace dos días, el influencer público un mensaje en Instagram, en el cual confirmaba que dio positivo a la enfermedad luego de un viaje a Turquía. En su publicación explicaba que:

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir debajo de un aire acondicionado”, expresó.

Dmitriy Stuzhuk es también un deportista

Stuzhuk explicó que después de regresar de Turquía se hizo varias pruebas y dio positivo a Covid-19. El influencer pasó ocho días en el hospital y continúo su tratamiento en casa.

A pesar de ser deportista y de haber creado su carrera con base en sus rutinas de ejercicio, Dmitriy Stuzhuk no estaba en las mejores condiciones de salud e incluso necesitaba aparatos especiales para respirar.

En su última publicación aseguraba que su estado de salud era estable.

Sin embargo, medios internacionales reportan que Dmitriy regresó al hospital días después de su publicación en redes sociales. Su exesposa, Sofia Stuzhuk, dijo que el influencer estaba grave de salud e inconsciente

Dmitriy tenía problemas en el sistema cardiovascular y su corazón estaba fallando. Murió poco tiempo después. Su esposa lo confirmó el 16 de octubre.