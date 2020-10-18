Muere Dmitriy Stuzhuk, el influencer que negó la existencia del Covid-19

UCRANIA.- En medio de la pandemia de Covid-19 han surgido miles de seguidores de teorías conspirativas que, afirman, no existe la enfermedad. Una de estas personas era el influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, quien murió después de contraer Covid-19 a los 33 años.
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Hace dos días, el influencer público un mensaje en Instagram, en el cual confirmaba que dio positivo a la enfermedad luego de un viaje a Turquía. En su publicación explicaba que:
“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir debajo de un aire acondicionado”, expresó.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Dmitriy Stuzhuk es también un deportista
Stuzhuk explicó que después de regresar de Turquía se hizo varias pruebas y dio positivo a Covid-19. El influencer pasó ocho días en el hospital y continúo su tratamiento en casa.
A pesar de ser deportista y de haber creado su carrera con base en sus rutinas de ejercicio, Dmitriy Stuzhuk no estaba en las mejores condiciones de salud e incluso necesitaba aparatos especiales para respirar.
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Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
En su última publicación aseguraba que su estado de salud era estable.
Sin embargo, medios internacionales reportan que Dmitriy regresó al hospital días después de su publicación en redes sociales. Su exesposa, Sofia Stuzhuk, dijo que el influencer estaba grave de salud e inconsciente
Dmitriy tenía problemas en el sistema cardiovascular y su corazón estaba fallando. Murió poco tiempo después. Su esposa lo confirmó el 16 de octubre.