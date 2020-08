En un impresionante vídeo se puede ver cómo finaliza una ardua jornada de trabajo a una doctora que atiende a pacientes con Covid-19

CHINA.— Un nuevo vídeo en el que se destaca la difícil labor del personal médico que lucha contra la pandemia de coronavirus ha causado gran impacto.

Este nuevo material audiovisual en el que se ven los litros de sudor que una doctora puede acumular en una jornada de trabajo fue grabado el pasado 8 de agosto, en uno de los hospitales de la ciudad china de Urumchi, según medios locales.

En redes sociales, no ha parado de generar impacto y mucha admiración el clip de la doctora que atiende a pacientes con coronavirus(Covid-19) y que en un momento de descanso se quita el traje que la protege de contraer el virus mortal.

En mismo vídeo se puede ver cómo la mujer arremanga parte de su pantalón y de inmediato cae al suelo una gran cantidad de sudor que forma un charco al impactar el suelo.

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio