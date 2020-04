Doctora alerta de Covid-19 en niños con vídeo de su hijo enfermo

ESTADOS UNIDOS.- Una doctora y madre norteamericana compartió un vídeo de su hijo de 4 años, mostrando los efectos del Covid-19 para advertir a los padres de que no todos los niños son inmunes a esta enfermedad.

Recientemente se popularizó la creencia de que los niños no son afectados por el nuevo coronavirus, pero existen excepciones. Esta madre compartió una imagen dolorosa del pequeño Lincoln luchando por respirar mientras está acostado en la cama de un hospital y conectado a un tubo de oxígeno.

Su mamá, la doctora Anna Zimmerman, trata de consolarlo sin derrumbarse diciéndole "buen trabajo, amigo".

El medio Inside Edition compartió una entrevista con la madre, quien también narró que luego de cinco días internado, Lincoln empezó a mostrar mejoría.

."Ya se empieza a ver como él mismo otra vez".

Doctor shares video of son, 4, struggling to breathe in hospital with coronavirus



Dr Anna Zimmerman's son Lincoln told his is battling to breath and being given 9L of oxygen in just one day



https://t.co/VvXs3o1a98