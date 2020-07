Doctora que cree en los aliens defiende el uso de hidroxicloroquina

Stella Immanuel generó polémica con sus declaraciones; asegura que ciertas enfermedades son a causa del sexo con "demonios" y brujas"

EE.UU.— Con el fin de justificar la eficacia de la hidroxicloroquina para tratar la Covid-19, el presidente Donald Trump compartió en redes sociales un vídeo de la doctora Stella Immanuel, quien defiende la efectividad del medicamento y también el no usar cubrebocas.

Cabe destacar que múltiples estudios desaconsejan el uso de dicho fármaco.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a las personas es que Trump enaltezca y asegure estar impresionado con la doctora, pues Stella ha sido señalada por relacionar ciertas patologías con tener sexo con "demonios" y brujas".

La doctora que ahora que Trump ha señalado como un "ejemplo" a seguir, se llama Stella Gwandiku-Ambe Immanuel, es una médica de 55 años, y desde que llegó a los EE.UU., ha hecho declaraciones muy polémicas.

Stella se presenta en un vídeo que se ha hecho viral, como médica de atención primaria en Houston (Texas), tras haber estudiado en Nigeria, donde asegura haber tratado a pacientes de malaria con hidroxicloroquina.

Asimismo, señala que ha tratado a más de 350 pacientes con Covid-19 con el mismo medicamento:

Sin embargo, en su página de Facebook se define como "Ministra de Liberación y el hacha de batalla de Dios y su arma de guerra". Es así como podría explicarse sus constantes mensajes en los que difunde la fe, espiritualidad, y métodos curativos muy particulares.

Un ejemplo de ello es que afirma que el ADN alienígena se usa en tratamientos médicos y que varios científicos están preparando una vacuna para evitar que las personas sean religiosas.

Ahora, Stella Immanuel pide a sus pacientes que den testimonio de su recuperación tras haber usado como tratamiento la hidroxicloroquina.- Con información de 20 Minutos.

WE NEED YOUR HELP.



We are being attacked, ridiculed and discredited. We need our patients to SPEAK UP.



If you have been cured by this drug, share your story online using this hashtag.#HCQWorks pic.twitter.com/KRjtiPeeH9