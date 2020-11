Donald Trump afirma tener "amplia ventaja" en estados clave

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tener una amplia ventaja en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan. Sin embargo, el escrutinio aún continúa en esos estados y el último ya ha sido proyectado como ganador Joe Biden.



En un tuit, Trump declaró su presunto triunfo en esos cuatro estados clave, mientras Biden se acercaba al umbral de 270 delegados necesarios para lograr la Presidencia y la campaña del mandatario intentaba parar el recuento en Michigan y Pensilvania.

Según Trump, en los cuatro estados tiene "una amplia ventaja" y denunció "una gran cantidad de votos secretos". Sin embargo, Twitter colocó a sus mensajes dos advertencias: lo catalogó como "contenido engañoso" y alertó a los usuarios de que los resultados oficiales de la contienda aún no se tenían cuando se emitió ese mensaje.

.....there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported!