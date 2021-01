Donald Trump amenaza a Twitter desde @Potus, le eliminan sus 'tuits'

La cuenta oficial de Twitter del presidente de Estados Unidos, @POTUS, continúa activa.

De hecho, Trump, quien emitió un comunicado el viernes en el que acusó a Twitter de ser enemigo de la libertad de expresión. Además planteó la idea de que podría desarrollar su propia “plataforma". También lo publicó en la cuenta @POTUS, de donde fue borrado rápidamente.

Twitter dice que utilizar otra cuenta para evadir una suspensión va en contra de sus normas y que; aunque no prohibirá cuentas gubernamencomo @POTUS o @WhiteHouse, “tomará medidas para limitar su uso”.

En los tuits de Trump citados por Twitter, el mandatario anunció que no asistirá a la juramentación del presidente electo Joe Biden y se refirió a sus partidarios como “patriotas estadounidenses”; diciendo que tendrán “una voz gigantesca por mucho tiempo en el futuro”.

Twitter dijo que esas afirmaciones “probablemente inspirarán a otros a reproducir los actos de violencia que ocurrieron el 6 de enero de 2021 y hay múltiples indicios de que están siendo recibidas y comprendidas como un estímulo para hacerlo”.

Twitter dijo que sus políticas permiten a los líderes mundiales dirigirse al público, pero dijo que estas cuentas “no están totalmente por encima de nuestras normas” y no pueden utilizar la red social para incitar a la violencia. Trump tenía aproximadamente 89 millones de seguidores.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM