Donald Trump amenaza con lanzar "perros feroces" a manifestantes

El presidente estadounidense Donald Trump advierte que muchos agentes del Servicio Secreto están “esperando entrar en acción” y listos para soltar “los perros más feroces y usar las armas más amenazantes que yo haya visto” si los manifestantes enfurecidos por su respuesta a la muerte de George Floyd hubiesen cruzado la valla de seguridad de la Casa Blanca.

President @realDonaldTrump says violence must stop so Americans can honor the memory of #GeorgeFloyd pic.twitter.com/fXdVlAzaEE — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 30, 2020

En una serie de tuits horas después de que centenares de manifestantes se congregaron en las cercanías de la Casa Blanca y chocaron con policías antimotines, Trump los denigró, puso en dudas su lealtad a la causa de Floyd y dijo que solamente querían “causar problemas”.

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

No ofreció evidencia alguna para respaldar sus aseveraciones y pareció alentar a sus partidarios a hacer sentir su presencia: “Esta noche, por lo que entiendo, ¿ES NOCHE DE MAGA EN LA CASA BLANCA?”.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

MAGA es la sigla en inglés de “devolver la grandeza a Estados Unidos”, el lema de campaña de Trump.

El presidente también criticó a los alcaldes de Washington y Minneapolis.

La referencia de Trump a "perros feroces" siendo azuzados contra los manifestantes evoca imágenes de las luchas por los derechos civiles, cuando las del movimiento enfrentaban perros y chorros de agua a presión.

Critica a Donald Trump

Muriel Bowser, alcaldesa de la capital del país, respondió al presidente que “mientras él se esconde tras su cerca, atemorizado y solo, yo respaldo a las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión tras el asesinato de #GeorgeFloyd & centenares de años de racismo institucional”.

My police department will always protect DC and all who are in it whether I agree with them (such as those exercising their First Amendment Right) or those I don’t (namely, @realdonaldtrump)... — Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) May 30, 2020

Llamó a las personas en el Distrito de Columbia y el resto del país a “mantener gran autocontrol incluso cuando este presidente trata de dividirnos”.