Donald Trump anuncia deportaciones de migrantes ilegales

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este sábado a los indocumentados de que serán deportados y defendió las masivas redadas que anunció comenzarán este domingo para detener a familias de inmigrantes que residen en el país de manera irregular.



“Cuando la gente entra ilegalmente a nuestro país, será ¡DEPORTADA!”, dijo en un mensaje en Twitter. El político adelantó el pasado lunes que se realizarían estas redadas con el objetivo de expulsar del país a “millones” de indocumentados.

Trump defendió las redadas que se prevé comiencen este domingo y se prolonguen durante varios días en diez grandes ciudades del país y dijo que el objetivo de las operaciones que realizará el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) son personas que ya tienen orden de deportación.



“Esto significa que han huido de la ley y han huido de los tribunales. Estas son personas que se supone que deben regresar a su país de origen. Rompieron la ley al entrar al país, y ahora al quedarse”, dijo Trump en su tuit.

