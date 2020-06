Donald Trump califica de "perro malo" a su exsecretario de Defensa

WASHINGTON.— El exsecretario de Defensa de Estados Unidos Jim Mattis lanzó fuerte críticas al presidente estadounidense Donald Trump y su actual secretario Mark Esper, quien también se enfrentó en declaraciones con el mandatario.

Esper disgustó a Trump a primeras horas del miércoles, cuando expresó su oposición al uso de tropas para labores policiales, aparentemente restándole fuerza a las amenazas del presidente de invocar la Ley de Insurrección para desplegar soldados en los estados para “dominar” sus calles.

Esper dijo que la ley de 1807 sólo debía utilizarse en Estados Unidos “en las situaciones más urgentes y apremiantes”.

Tras su subsecuente visita a la Casa Blanca, el Pentágono cambió abruptamente su decisión inicial de enviar a alrededor de 200 soldados en activo de regreso a su cuartel desde la región de Washington, D.C.; una muestra pública de las crecientes tensiones con la Casa Blanca en medio de críticas de que se estaba politizando al Pentágono en respuesta a las manifestaciones.

Mattis acusa a Trump de "dividir"

El exsecretario Mattis, un general de la Infantería de Marina en retiro, arremetió contra Trump y Esper en un ensayo publicado el miércoles en The Atlantic por sopesar el uso de militares en activo para labores policiales, y por el uso de la Guardia Nacional para dispersar una protesta, en su mayor parte pacífica, cerca de la Casa Blanca la tarde del lunes.

“Debemos rechazar cualquier idea de que nuestras ciudades son un ‘campo de batalla’ para que sean ‘dominadas’ por nuestros militares uniformados", escribió Mattis en referencia a las declaraciones de Esper y Trump, respectivamente. “Militarizar nuestra respuesta, como lo vimos en Washington, D.C., crea un conflicto — un falso conflicto — entre el ejército y la sociedad civil".

Días atrás, Esper había ordenado la presencia de alrededor de 1.300 elementos del ejército en las bases que rodean a la capital del país mientras Trump sopesaba invocar la Ley de Insurrección y desplegar tropas en la ciudad, la cual ha sido sede de multitudinarias protestas que derivaron en actos de violencia y saqueos durante el fin de semana.

Donald Trump responde al ensayo

Como era de esperar, Trump utilizó su cuenta de Twitter para responder la crítica, alegando que lo único que tienen él y Barack Obama en común es haber despedido a Mattis como secretario de defensa, en sus respectivos mandatos.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

...His primary strength was not military, but rather personal public relations. I gave him a new life, things to do, and battles to win, but he seldom “brought home the bacon”. I didn’t like his “leadership” style or much else about him, and many others agree. Glad he is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

El mandatario acusó que pese a su formación militar, "su fuerza principal eran las relaciones públicas". Incluso continúo su alegoría sobre el apodo del exsecretario, afirmando que "le di una nueva vida, cosas que hacer y batallas para ganar, pero rara vez "traía a casa el tocino".