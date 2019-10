Donald Trump cancela negociaciones con Turquía y anuncia ofensiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que emitirá una Orden Ejecutiva para imponer sanciones a Turquía por su ofensiva en el noreste de Siria. Además, confirmó que suspenderá inmediatamente las negociaciones de un acuerdo comercial con ese país.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME