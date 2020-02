Donald Trump celebra veto de extranjeros de China en EE.UU.

WASHINGTON.- Donald Trump defendió este domingo su decisión de vetar la entrada a EE.UU. a los extranjeros procedentes de China para evitar que se propague el coronavirus. Por otro lado, la Casa Blanca lamentó que Pekín no haya aceptado hasta ahora la ayuda de Washington ante la crisis.

"Básicamente, hemos echado el cierre para que no entre desde China", afirmó Trump durante una entrevista emitida por la cadena Fox News; poco antes del inicio de la Super Bowl.

"Les hemos ofrecido una ayuda tremenda (a China), somos los mejores del mundo para eso. Pero no podemos tener a miles de personas entrando (al país) que podrían tener este problema, el coronavirus ".

My @SuperBowl Interview at 3:30 P.M. on @foxnetworks. Enjoy!