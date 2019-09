Donald Trump confirma la renuncia de su “mediador” en Israel

WASHINGTON.— El funcionario encargado de desarrollar un plan de paz entre Israel y los palestinos dejará de trabajar para el gobierno del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca.

Jason Greenblatt, representante especial del gobierno de Trump para negociaciones internacionales, dejará su puesto en las próximas semanas. Su renuncia crea más dudas sobre el futuro de un posible acuerdo.

La Casa Blanca dijo que el plan está terminado, pero no divulgará los detalles sino hasta después de las elecciones israelíes de este mes. El plan ya ha sido rechazado por funcionarios palestinos, que objetan el acercamiento de relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Greenblatt trabajó en el plan junto con el alto asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, yerno de Trump. Kushner y Trump agradecieron a Greenblatt por su servicio.

….His dedication to Israel and to seeking peace between Israel and the Palestinians won’t be forgotten. He will be missed. Thank you Jason!