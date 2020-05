Donald Trump dice que toma hidroxicloroquina para prevenir Covid-19

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump, dijo estar tomando hidroxicloroquina para "prevenir" el coronavirus, pese a las advertencias de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) sobre los efectos secundarios.

Trump dijo hoy que "estoy tomando hidroxicloroquina. En este momento, sí. Empecé desde hace algunas semanas. He escuchado muchas historias muy buenas. Y si no es bueno, se los diré. No me va a hacer daño".