Donald Trump, en pie de lucha, no acepta su derrota

¡¡¡HEMOS COMENZADO A LUCHAR !!! Así, con letras mayúsculas escribió hace unos minutos Donald Trump un amenazante mensaje en su cuenta de Twitter.

La cita del aún presidente de Estados Unidos se refiere a la lucha legal que su equipo de asesores lleva al cabo para tratar de revertir los votos a favor de Joe Biden en estados claves.

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Además, Trump dejó entrever que si el virtual presidente electo de EE.UU. es declarado legalmente no tendría problemas para entrar a La Casa Blanca, en compañía de su hijo Hunter, porque no harían nada John Durham y William Barr, fiscales federal y general, respectivamente.

IF Biden gets in, nothing will happen to Hunter or Joe. Barr will do nothing, and the new group of partisan killers coming in will quickly kill it all. Same thing with Durham. We caught them cold, spying, treason & more (the hard part), but “Justice” took too long. Will be DOA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Y es que la Corte Suprema rechazó ayer viernes 11 de diciembre una demanda respaldada por el presidente Donald Trump para revocar la victoria electoral de Joe Biden.

Con esa decisión, se pone fin a un intento desesperado del todavía presidente de Estados Unidos por llevar ante el máximo tribunal del país asuntos legales ya rechazados por jueces estatales y federales.

Enojo de Trump

Trump lamentó la decisión, y anoche viernes lo hizo saber con un mensaje en Twitter.

"La Corte Suprema realmente nos decepcionó. ¡Sin sabiduría, sin valor!"

Fallo claro

El fallo del alto tribunal fue un claro repudio a una iniciativa legal que, aunque considerada ampliamente como dudosa, fue respaldada por el presidente, por los fiscales generales republicanos de 19 estados y por 126 diputados del partido en la Cámara de Representantes.

Es la segunda decisión de la Corte Suprema en esta semana en la que rechaza solicitudes republicanas de que se involucre en el desenlace electoral de 2020 y anule la voluntad de los electores expresada en los comicios, que según funcionarios republicanos y demócratas fueron libres e imparciales.

Los jueces rechazaron el martes pasado una apelación de republicanos de Pensilvania.

Formal decisión

El Colegio Electoral se reúne pasado mañana lunes 14 para elegir formalmente a Biden como el próximo presidente.

Según Trump, la demanda presentada por Texas contra Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin era "la grande" y derivaría en que la Corte Suprema cancelara la considerable mayoría de Biden en el Colegio Electoral, permitiéndole al presidente desempeñarse otros cuatro años en la Casa Blanca.

Sin derecho

En una breve orden, la corte dijo que Texas carece del derecho legítimo para demandar a esos estados porque "no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado efectúa sus elecciones".

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que previamente dijeron que la corte no tiene autoridad para rechazar demandas entre estados, expresaron que habrían escuchado la inconformidad de Texas.

“Justices Alito and Thomas say they would have allowed Texas to proceed with its election lawsuit.” @seanhannity This is a great and disgraceful miscarriage of justice. The people of the United States were cheated, and our Country disgraced. Never even given our day in Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Contra exaliados

Trump también fustigó a los gobernadores republicanos de Arizona y Georgia, Doug Ducey y Brian Kemp, respectivamente, por permitir supuestas ilegalidades en las votaciones.

Who is a worse governor, @BrianKempGA of Georgia or @dougducey of Arizona??? These are two RINO Republicans who fought against me and the Republican Party harder than any Democrat. They allowed states that I won easily to be stolen. Never forget, vote them out of office! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Ducey es uno de los dos gobernadores republicanos que se han enfrentado a la reacción de Trump después de certificar la victoria de Biden en sus estados.

El gobernador republicano Brian Kemp de Georgia también aprobó la derrota de Trump y se negó a respaldar los intentos de Trump de anular los resultados. Trump arremetió contra ambos.

Insiste en su victoria

En sus beligerantes tuiters de hoy sábado, Trump también, de nuevo, insistió en que ganó las elecciones, sobre todo entre los votantes que acudieron a las urnas, y las irregularidades están en los votos emitidos por correo.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Ahora, y a pesar de las decisiones de los jueces de la Corte Suprema, tal parece que Trump no está dispuesto a aceptar su derrota, al contrario, que está aún en pie de lucha.

Por Carlos Cámara Gutiérrez e información de redes sociales y AP.