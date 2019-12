Donald Trump se vuelve Thanos en vídeo y disgusta a creador

LOS ÁNGELES.- El autor estadounidense de cómics Jim Starlin, que es el creador del malvado Thanos de las historias de Marvel, se mostró muy enfadado al ver que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó a este personaje para un vídeo de su campaña electoral.

El enfado de Starlin, quien fue contactado por The Hollywood Reporter, está enojado porque Trump usó el cuerpo de Thanos en su publicidad de cara a las elecciones de Estados Unidos en 2020.

“Yo soy inevitable”, dice ese Thanos con cara de Trump antes de que el vídeo pase a otra escena en la que aparece la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el resto de presidentes demócratas de comités de la Cámara Baja anunciando los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS