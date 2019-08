SEÚL.— El presidente estadounidense Donald Trump minimizó hoy las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte y halagó al líder de esa nación; al que definió como un amigo con una “gran y hermosa visión para su país”.

Estados Unidos trata de atraer a Kim Jong Un de nuevo a conversaciones nucleares. De acuerdo con unos recientes tuits, Trump señala lo mucho que ha apostado por Corea del Norte.

A pesar del escepticismo generalizado de que Kim renuncie a su preciado programa de armas nucleares, Trump pregona regularmente su diplomacia personal con Kim como un gran éxito.

Considera que las recientes pruebas de misiles de corto alcance no fueron parte de los compromisos que él y Kim hicieron en su histórica cumbre de junio de 2018 en Singapur; aunque reconoció que podrían estar violando una resolución de la ONU.

…..Chairman Kim does not want to disappoint me with a violation of trust, there is far too much for North Korea to gain – the potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited. Also, there is far too much to lose. I may be wrong, but I believe that……