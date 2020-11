Algunas de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, incluyendo MSNBC, NBC News y ABC News, cortaron hoy el mensaje del presidente Donald Trump en el que afirmó, sin presentar pruebas, que los demócratas le quieren “robar la elección”.

Brian Williams, de MSNBC, dijo que la decisión de cortar el mensaje se debió a que éste “no se basa en la realidad y, en este momento, en el que está nuestro país, es peligroso”.

En CBS, cortaron la transmisión y en vez de ello iniciaron un “fact checking” (verificación de datos) sobre las afirmaciones falsas del presidente respecto de que él iba ganando “en grande” en el recuento de votos de las presidenciales del 3 de noviembre y “milagrosamente, de repente la tendencia cambió” para favorecer a su rival, el candidato demócrata Joe Biden.

La corresponsal Nancy Cordes señaló que “no hubo ningún milagro. Todos los analistas decían, desde antes de la elección, que eso iba a pasar, porque los votos en persona serían contados primero, y eso haría parecer que el presidente iba adelante, hasta que se empezaran a contar los votos por correo”.

En este tuit de la cadena CNBC, el presentador señala los resultados de la verificación de datos sobre las declaraciones de Trump y hace notar:

Shep fact-checks President Trump’s remarks:

-No evidence that pollsters knowingly got polls wrong to create voter suppression

-No red wave in the election

-No evidence of election interference

-Polls may have been wrong, but they weren't fake#Election2020