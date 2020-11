WASHINGTON.— Los números no están a favor de Donald Trump en estas elecciones y así lo reconocen algunos de sus asesores en campaña, quienes prevén que solo un milagro podría hacer que se revire el triunfo de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

El presidente pasó el jueves en la Casa Blanca, atendiendo llamadas telefónicas y redoblando esfuerzos para sembrar dudas sobre el resultado de la contienda.

En una serie de tuits, Trump lanzó acusaciones infundadas de delitos electorales, y afirmó que el conteo de votos emitidos antes y el día de la elección debería cesar. Trump continuó su diatriba en un comunicado oficial de su campaña redactado en mayúsculas.

Donald Trump habló desde la Casa Blanca en medio de un reñido conteo de votos: “Si cuentan los votos legales, gano fácilmente” https://t.co/8f2VrEmLSo pic.twitter.com/WP5yOuvCYS — infobae (@infobae) November 6, 2020

“SI SE CUENTAN LOS VOTOS LEGALES, YO GANARÉ CON FACILIDAD LAS ELECCIONES. SI SE CUENTAN LOS VOTOS ILEGALES Y TARDÍOS, ELLOS NOS PUEDEN ROBAR LAS ELECCIONES”, aseveró el mandatario.

Mientras se siguen tabulando millones de boletas, Biden ya ha recibido más de 72 millones de votos, la mayor cantidad en la historia del país.

Twitter bloquea las acusaciones de Trump

La ira del actual mandatario en Twitter, su red social preferida, causó que incluso éste bloqueara algunos de sus tuits catalogándolos como “engañoso”, especialmente aquellos que acusan de fraude a la elección: “Alto al fraude”, dice uno.

“Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal. Muchas pruebas, solo consulte los medios. ¡GANAREMOS! ¡América primero!”.

Culpa a los medios de comunicación

En su último mensaje, el todavía presidente estadounidense continúo acusando al sistema de fraudulento, a pesar de que no ha presentado ninguna prueba que respalde sus acusaciones.

"Están tratando de amañar unas elecciones y no podemos dejar que eso ocurra. (...) Nuestro o objetivo es defender la integridad de las elecciones, por lo que no permitiremos a los corruptos que nos roben", afirmó.

Trump también denunció una presunta "interferencia histórica en las elecciones por los grandes medios de comunicación, grandes donantes y grandes tecnológicas", pero dijo que a pesar de eso las encuestas se equivocaron y no hubo una "ola azul" (demócrata).

"He ganado la proporción mayor de votantes no blancos de cualquier republicano en 60 años", se vanaglorió el presidente, que destacó en particular su margen entre los latinos.- Con información de AP y Proceso.