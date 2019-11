Donald Trump Jr. debuta como número uno en ventas con su libro

NUEVA YORK.- El libro debut de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de EE.UU., se erigió como uno de los más vendidos esta semana según The New York Times y Amazon gracias a la polémica de su contenido y de “compras en gran volumen” que; apuntan los críticos, son del Partido Republicano.

“Triggered: How The Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Provocado: cómo la izquierda se alimenta del odio y nos quiere silenciar)” salió a la venta el 5 de noviembre y este viernes figuraba número uno en la lista de no ficción elaborada por New York Times (NYT) y número dos en la de Amazon.

No obstante, en la del NYT aparece con un símbolo de una daga, que el diario utiliza para indicar que los minoristas que lo venden están recibiendo “compras de gran volumen, institucionales o por intereses especiales”.

Esa indicación llamó la atención de los más críticos con la familia presidencial; que ya señalaron cómo tanto el presidente como su hijo se felicitaron en las redes sociales por el hito cuando han acusado al diario de publicar “noticias falsas” en numerosas ocasiones.

Un impulso para la reeleción de Trump

Cuando el libro salió a la venta -a unos 18 dólares (345.22 pesos)– el Comité Nacional Republicano hizo un envío masivo de correos electrónicos a los suscritos a la campaña de Trump ofreciendo el libro firmado a cambio de donaciones que podían variar entre 50 y 250 dólares (958- 4794 pesos), según el rotativo.

Donald Trump Jr. durante una firma de libros. Foto de Internet

Un portavoz de la entidad política aseguró que usar libros para recaudar financiación es una “práctica estándar” tanto para republicanos como para demócratas, y añadió que la obra de Trump Jr. “ha sido muy popular” y está ayudando a “apoyar la reelección” del actual mandatario.

Donald Trump Jr., que gestiona la compañía familiar junto a su hermano Eric, comenzó a escribir el libro, que dedica a “los deplorables”, antes de que la Cámara Baja comunicara las pesquisas contra su padre para abrir un juicio político (impeachment).