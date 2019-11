Donald Trump Jr. “presume” amistad con Michael Jackson

Una nueva polémica envuelve a la familia Trump, luego de que Donald Trump Jr. defendiera a su padre de las acusaciones que lo tachan de “racist” argumentando que su amistad con el fallecido Michael Jackson prueba que “no lo es”.

A través de su libro “Triggered: How The Left Thrives On Hate And Wants To Silence Us”; citado por Huffpost, Trump Jr. justifica el discurso de su padre; tachado muchas veces como un discurso de odio y “racista”, con frases como “incluso mis mejores amigos son…”.

Let’s send a loud message to the liberal elites. It would TRIGGER our haters coast to coast if we made the NYT list! This is the book that liberals don’t want you to read or share with others. Get your copy now! https://t.co/HKA9knF0Ko — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2019

El empresario y economista de 41 años recuerda en su libro una anécdota de cuando era niño y vivía en la Torre Trump. En su anécdota, cuenta que tenía como vecino a Michael Jackson, con quien disfrutaba varias tardes de vídeojuegos.

Una tarde, dice, su padre entró al cuarto y vio cómo Jackson disfrutaba mucho el vídeojuego de “Las Tortugas Ninja”; entonces “sin dudarlo” Donald Trump decidió obsequiarle el juego al entonces ya conocido cantante, como el propio Junior cita:

“Y ahí estaba Michael Jackson, probablemente un billonario en este punto… ¡Y lo tomó!”, señala el empresario, quien dice que recuerda que ese juego lo compró gracias a las ganancias de un trabajo de verano.

“De todas las cosas que han llamado a mi padre, particularmente ‘racista’, seguro resulta extraño que haya dejado a su hijo pasar el tiempo con Michael Jackson, ¿no? Si él (su padre) es racista, me parece que lo hace muy mal”.

Las palabras de Donald Trump Junior fueron criticadas por los usuarios en redes sociales, quienes incluso recordaron que el cantante terminó rentando todo un piso en la Torre Trump.