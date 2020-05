Donald Trump: "México tiene problemas con el Covid-19"

WASHINGTON.- Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 1.17 millones de casos confirmados de COVID-19 y la de 68,689 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins.

Estos datos colocan a Estados Unidos como el país más golpeado del planeta con diferencia por la pandemia originada en Wuhan (China), por delante de España, Italia y Reino Unido.

Del total de casos confirmados se han recuperado unos 185,000, por lo que siguen activos más de 925,000.

El estado de Nueva York, con casi 325,000 casos -más que ninguna otra nación en el mundo- y casi 25,000 fallecidos sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos. Solo en la ciudad de Nueva York han muerto a causa de la pandemia 19.057 personas.

El balance total de fallecidos (68,689) sigue por debajo de las proyecciones iniciales de la Casa Blanca, que previó en el mejor de los casos entre 100,000 y 240,000 muertes; pero ha superado ya las estimaciones más optimistas que hizo "a posteriori" el presidente Donald Trump, de entre 50,000 y 60,000 fallecidos.

Mientras las cifras de contagios y muertes siguen incrementando en Estados Unidos, Trump señaló a través de Twitter que México "está experimentando graves problemas de coronavirus".

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!