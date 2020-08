Donald Trump minimiza la cifra de muertes por Covid-19 en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense Donald Trump causó polémica durante una entrevista en la que minimizó el número de muertes por Covid-19 en Estados Unidos.

En la entrevista con Axios, Jonathan Swan le habló de la crisis sanitaria que ha causado en el país el Covid-19, con 4 millones 727 mil 879 casos y 155 mil 814 decesos.

"He ido a sus mítines. He hablado con su gente. Lo aman. Lo escuchan. Escuchan cada palabra que dice. Le creen cada palabra. Así que cuando lo escuchan decir, 'todo está bajo control. No se preocupen por usar cubrebocas', es decir, estas son personas, muchas de ellas son mayores".