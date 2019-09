Donald Trump niega comentarios inapropiados en una llamada

WASHINGTON.— El presidente Donald Trump negó este sábado haber dicho algo incorrecto en una llamada telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy; luego de que una persona cercana filtrara que el mandatario estadounidense le pidió al ucraniano que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden.

Los demócratas condenaron la revelación, al interpretarla como un intento claro de Trump para dañar a un rival político en las elecciones del próximo año.

La controversia llegó a tal punto que la Casa Blanca se ha negado a entregar la denuncia formal presentada por un funcionario de seguridad nacional e incluso a describir su contenido.

Trump se defendió de la denuncia del funcionario, al afirmar que provino de un “denunciante partidista”, aunque también dijo que no sabía quién la había presentado.

La denuncia se basa en una serie de eventos, uno de los cuales fue una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano, según dos personas familiarizadas con el tema y que solicitaron mantenerse anónimas por carecer de autorización para hablar sobre él.

….story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!