Donald Trump pide usar el cubrebocas contra "el Virus Invisible de China"

El presidente estadounidense Donald Trump da marcha atrás a su discurso y renuencia a usar el cubrebocas, al menos eso parece, pues en una reciente publicación en Twitter calificó como “patriótico” el uso de la mascarilla facial para combatir al “virus invisible de China”.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN