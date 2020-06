Donald Trump promete "extinguir la plaga china" ante mil cadetes

WEST POINT, Nueva York.- El presidente estadounidense Donald Trump prometió este sábado “extinguir la plaga” del coronavirus (Covid-19), durante una ceremonia militar con más de mil cadetes y sondados.

Trump participó en la ceremonia de graduación de la academia militar de West Point, una de las tradiciones que acompañan a la Presidencia, y que el mandatario pidió que se mantuviera pese a la pandemia.

Algo más de 1,100 cadetes que llevaban desde marzo sometidos a un confinamiento domiciliario regresaron a sus barracones hace dos semanas para poder celebrar este evento; modificado para mantener la distancia de seguridad y con medidas de control de la epidemia reforzadas.

The West Point cadets have been mostly stoic during this commencement, little reaction during Trump's speech, but jumped to their feet for Chase T Miller--he's the goat of class. He completed all the requirements but he's graduating last in class of 2020. Will still be a 2nd lt. pic.twitter.com/NJUIBl5cSk — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 13, 2020

Con abrazos y sin mascarilla

Pese al celo inicial, los cadetes abandonaron las mascarillas al cierre de la ceremonia y repartieron generosos abrazos nada más lanzar sus sombreros al aire, una tradición que se acompañó con el sobrevuelo de helicópteros militares.

"Few words in the English language and few places in history have commanded as much awe and admiration as West Point." pic.twitter.com/jJJzrveWGo — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2020

Aunque todos los cadetes recibieron pruebas de diagnóstico al volver al campus hace dos semanas y los 15 que dieron positivo ya se han recuperado, la imagen de los militares abrazándose y celebrando sin mascarilla chocó con la petición de prudencia de las autoridades de salud.

Trump promete acabar con la "plaga"

En una ceremonia sin familiares y en la explanada de la centenaria academia para poder los seis pies de rigor, Trump aseguró que EE.UU. extinguirá esta “plaga”, a la que volvió a referirse como “el enemigo invisible que vino de una tierra lejana llamada China”.

Trump at West Point, sounding like he swallowed a handful of Valium, unable to lift his left arm for a sip of water, ends his “speech” and only a handful of graduates clap for him.pic.twitter.com/K8TE0TZ6DI — LiA (@LibsInAmerica) June 13, 2020

La semana que viene, Trump tiene previsto reanudar sus actos de campaña electoral con un evento en Tulsa (Oklahoma), mientras que a finales de agosto prometió aceptar la candidatura republicana con un gran evento en Florida, un estado que está experimentando una segunda oleada de contagios.