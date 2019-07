Donald Trump retiraría a las tropas estadounidenses de Afganistán en 2020

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su deseo de retirar las tropas de su país desplegadas en Afganistán; antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, afirmó el jefe de Gobierno Mike Pompeo.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron realizadas durante una intervención ante el Club Económico de Washington, en la cual se refirió a su desempeño como servidor público. Interrogado sobre la salida de los militares de Estados Unidos de Afganistán, Pompeo dijo que esa es la directiva que recibió de Trump.

“Lo dijo sin ambigüedades: acabar con las guerras interminables, comenzar la retirada”, y dijo que este objetivo lo ha mencionado Trump desde los inicios de su campaña por llegar a la Casa Blanca en 2016.

Hay unos 14 mil uniformados estadoundenses en Afganistán, y el conflicto existe desde 2001.

Hace una semana el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, defendió en Washington el papel de su país en la negociación de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes en Afganistán.

“Estamos en el momento más cercano que hemos estado de alcanzar un pacto”, subrayó Khan en un encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Por su parte, Trump expresó la semana pasada que podría ganar la guerra en Afganistán con la devastación total, pero que no desea tomar esa decisión, porque eso supondría la muerte de 10 millones de personas.

“Hemos estado allí muchos años, es ridículo“, sostuvo Trump sobre la participación estadunidense.

Además en Twitter mandó un mensaje en el que “aparentemente” buscaba alcanzar un acuerdo.

Just remember, the Iranians never won a war, but never lost a negotiation!