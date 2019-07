Donald Trump retoma sus críticas contra cuatro congresistas: “Son débiles e inseguras”

WASHINGTON (Notimex).- El presidente estadounidense Donald Trump retomó hoy sus críticas contra las cuatro congresistas demócratas; conocidas como “el Escuadrón“, a quienes acusó de ser incapaces de amar a Estados Unidos y les exigió disculparse con el país y con Israel.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!